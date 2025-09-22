Plajda mide bulandıran görüntüler! Şezlongda otururken tuvaletini yaptı

Haberler

Yurt dışında bir plajda genç bir kadın şezlongda otururken, herkesin içinde tuvaletini yaptı. Yanındaki adam ise kum atarak çevredekilerin görmesine engel olmaya çalıştı. Mide bulandıran olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurt dışında bir plajda mide bulandıran bir olay yaşandı.

ŞEZLONGDA OTURURKEN, TUVALETİNİ YAPTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç bir kadın herkesin ortasında, şezlongunda otururken idrarını yaptı.

KUM ATARAK GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Yanındaki erkek arkadaşı ise bu durumu gizlemek için kum atarak çevredeki insanların görmesini engellemeye çalıştı. Bu anlar, plajda bulunan başka bir kişi tarafından kaydedildi. Skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
