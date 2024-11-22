Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan oyuncu Pınar Altuğ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dizilerde oynamayı özlediğini söyleyen Altuğ, ''Ters köşe karakter oynar mısınız?'' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

2002 - 2019 yıllar arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat verenoyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, ünlü bir markanın davetinde görüntülendi. Altuğ, muhabirlerin ''Ters köşe bir karakter oynar mısınız?'' sorusu karşısında,''Olabilir tabii. Bu tipin müsaade edeceği kadın olur. Hep iyi anne falan oynadım ama benden köylü kadını çıkmaz. Ters köşe olarak ancak kötü kadın olabilir'' dedi.

Ekranlara dönmekle alakalı konuşan Altuğ, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi" sözlerini de ekledi.

'DENGESİZLİKLER OLABİLİYOR'

Öte yandan Pınar Altuğ, kadın ve erkek oyuncuların bölüm başı ücretleri arasındaki farklara değindi. ''Zaman zaman dengesizlikler olabiliyor'' diyen Altuğ, şöyle konuştu;

"Biz mankenlik yaparken kadın modeller erkeklerden fazla alıyordu.. Biz Tamer ile birbirimizi çok kollardık. Birol (Güven) doğru davranan adamdır. Birazcık ekibinin de birbirini kollaması gerekiyor. Biri istiyor diğeri veriyorsa bize laf düşer mi? Alan-veren memnun orada… ben birinin oyunculuğunu beğenirim, başkası beğenmez. Göreceli bir şeydir bu."