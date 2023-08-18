Seyir halindeki ambulansın önünü kesip içini kontrol etmek istedi! Sebebi akıllara zarar

İstanbul'da bir sürücü, seyir halindeki ambulansın önünü keserek, içeride hasta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Araçlara çarptığını iddia ettiği ambulansın önünü kesen sürücü, sağlık çalışanlarını da tehdit etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir sürücü, araçlara çarptığını iddia ettiği ambulansın önünü keserek sağlık çalışanlarını tehdit etti.

HASTA OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMEK İSTEDİ

Ambulansın içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyen sürücü ile sağlık çalışanları arasında gergin anlar yaşandı.

TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU

Ambulansın içerisine bakılmasına izin verilmeyen sürücü ısrarlı tavırlarına devam etti. Tüm bunlar olurken trafik akışı ise durma noktasına geldi.

Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.