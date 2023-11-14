Pendik'te Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı

PENDİK'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak caddeden alt yola düştü. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Aksoy'un kullandığı 41 AAB 219 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, bariyerleri aşarak alt yola düştü. Kamyondaki hafriyat caddeye döküldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ters dönen kamyonun sürücüsü vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Aksoy ambulansla hastaneye kaldırıldı.