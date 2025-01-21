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Pelin Karahan'ın başı ev sahibiyle dertte! İcra takibi başlatıldı

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın annesi için tuttuğu evin kirasını ödemediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Beykoz'da bir ev tuttuğu belirtilen Karahan'ın, kira ödemesini yapmadığı ve ev sahibinin mağdur olduğu belirtildi.

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın annesi için tuttuğu evin kirasını ödemediği iddia edilirken, ev sahibi isyan etti.

İddiaya göre oyuncu, annesine İstanbul Beykoz'da bir ev tuttu. İki senelik kontrata imza atsalar da sonrasında kontratı da atılan imzayı da reddedince ev sahibi durumu basına taşıdı. Beş aydır kirasını alamadığını öne süren ev sahibi, olanları "Neler Oluyor Hayatta" programında anlattı.

Pelin Karahan'ın başı ev sahibiyle dertte! İcra takibi başlatıldı

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Ev sahibi Batuhan Bey, programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz'daki bir siteden ev aldık. Oyuncu Pelin Karahan annesi Seher Nural Koçyiğit'e evimizi tuttu kiralık olarak. Hatta eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023'te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve 'İmza bizim değil, sahte imza' dediler. Ekim 2023'te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum."

Pelin Karahan'ın başı ev sahibiyle dertte! İcra takibi başlatıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

kiracının da ev sahibinin de işi zor

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