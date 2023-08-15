Üye Girişi
Haberler

Pazaryeri Belediyesi Engelsiz Bir Gün Etkinliği Düzenledi

Yaşam Haberleri

Pazaryeri Belediyesi, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda engelsiz bir gün etkinliği düzenledi. Başkan Zekiye Tekin ve özel gereksinimli bireyler etkinliğe katıldı. Başkan Tekin, misafirlere teşekkür etti.

Pazaryeri Belediye tarafından ilçe sınırları içindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda engelsiz bir gün düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan, Osmaneli Engelliler Derneği Başkanı Özden Karip ve özel gereksinimli bireyler katıldı. Çok sayıda özel gereksinimli vatandaşlar ile keyifli bir gün geçiren Başkan Tekin "Küçükelmalı Tabiat Parkımı'zın bugünkü misafirleriyle engelsiz bir gün yaşadık. Bize yaşattıkları bu özel gün için tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zekiye Tekin Pazaryeri Osmaneli Bilecik Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title