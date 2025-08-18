Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Genç bir kadın, pazarda çalışan sevgilisiyle buluşmak için saatlerce beklediğini belirterek, "Arkadaşlar bu seferlik limonu sevgilimden alsanız olur mu?" mesajıyla destek istedi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kadının tavrını övgü dolu yorumlarla takdir etti.

Pazarda çalışan sevgilisiyle buluşmak isteyen genç bir kadın, ürünlerin satılmasını beklemek zorunda kalınca dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kadın paylaşımında, "Arkadaşlar, bu seferlik limonu sevgilimden alsanız olur mu? Şakasız 2,5 saat bekledim." ifadelerini kullandı.

"NE GÜZEL BİR AHLAKIN VAR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Git yardım et o zaman", "Hala güzel seven kadınları, karakter seven kadınları görmek güzel", "Sen ne güzel bir kızsın ve ne güzel bir ahlakın var helal olsun", "Ne güzel... Hep mutlu olun kardeşim", "Helal olsun kardeşim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Acıtasyon ile para kazanmak her zaman bu ülkede tutar sever milletimiz böyle şeyleri

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

pazarcı karısı Binnaz..esnaf karısı Binnaz..:.))))

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

iyi reklam olmuş

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBASRALI:

Sevgilin mi? Bunu bir marifet gibi gösterip duygu sömürüsü yapmak ne kadar seviyesiz bir insan olduğnu gösterir.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

reklam kokan hareketler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
