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Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, halk pazarında yaptığı denetimde bazı esnafın ön tarafa kaliteli, arka tarafa ise düşük kaliteli ürün koyduğunu tespit etti. Duruma sert tepki gösteren Aşgın, "Bu ne ahlaka ne insanlığa sığar" diyerek zabıta ekiplerine denetimlerin sıklaştırılması ve kurallara uymayan esnafa ceza uygulanması talimatını verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, halk pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde, bazı esnafın tezgah düzeniyle oynayarak tüketiciyi yanılttığını fark etti. Ürünlerin ön tarafta farklı, arka tarafta ise daha düşük kalitede olduğunu gören Aşgın, duruma sert tepki gösterdi.

"YA BÖYLE BİR AHLAK OLUR MU?"

Bazı esnafların kaliteli ürünleri öne koyup arkada daha düşük kaliteli ürünler bulundurduğunu tespit eden ve gördüğü manzaraya isyan eden Aşgın, "Arkaya başka, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu? Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"DENETİMLERİ ARTIRIN" TALİMATI

Denetimlerin sıklaştırılması için zabıta ekiplerine talimat veren Aşgın, "Sabah ayrı, öğleden sonra ayrı denetim istiyorum. Bunların hepsine basacaksınız cezayı" diyerek, pazar esnafının daha düzenli ve dürüst çalışması için yaptırımların artırılacağını vurguladı.

Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

sanki ilk defa görüp duyuyor. yıllardır böyle o işler. filmlere bile kaç kere konu olmuştur. tribünlere oynamış başkan.

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