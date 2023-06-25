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Pazar Belediyesi Tarihi Taş Köprü'nün Yakınlarına Park Alanı Oluşturuyor

Pazar Belediyesi Tarihi Taş Köprü'nün Yakınlarına Park Alanı Oluşturuyor

Yaşam Haberleri

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Tarihi Taş Köprü'nün (Erkilet Köprüsü) iki yakasında park alanı oluşturma çalışması yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, ilçe girişinde bulunan alanda Pazar Belediyesi tarafından park alanı yaptıklarını, parkın içerisinde mescit, oyun alanı ve kameriyeler bulunduğunu söyledi. Yılmaz, Kanal Pazar alanında ise su bisikletleri, saltanat kayığı gibi etkinlikler yapılacağını kaydetti.

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Tarihi Taş Köprü'nün (Erkilet Köprüsü) iki yakasında park alanı oluşturma çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, ilçe girişinde bulunan alanda Pazar Belediyesi tarafından park alanı yaptıklarını, parkın içerisinde mescit, oyun alanı ve kameriyeler bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, Kanal Pazar alanında ise su bisikletleri, saltanat kayığı gibi etkinlikler yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Yaşam

Erdoğan Yılmaz Yaşam Haberler

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