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Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

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Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" dedi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.

ÖZDAĞ'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Büyük tartışma yaratan bu karara en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz" dedi.

"SİZ HALK DÜŞMANISINIZ"

Açıklamasının devamında gençlere nasihatlerde bulunan Özdağ, "Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını karartınız ve kararmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (15)

Tc:

Sen bişey bileceksin ve yazamayacaksın bu günün fıkrası hatta son yıllarda dinlediğim en komik fıkra bu :)))

59
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gökhan yıldırım:

bizde biliyoruz.

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4
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Musti40 :

Banka soyan 2-3 sene yatıp çıkıyor, bunları içerde senelerce tutmaları için çok büyük sebepler lazım

42
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Telefon A7:

Fakir halka bu kararla sistem tarafindan cok güçlü mesaj verilmistir sokakta veya baska yerde zengin ve güçlü insanlardan haklida olsaniz uzak durun diye

36
3
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murat özkan:

Adalet sadece mahkeme duvarlarında yazıyor ümit parayı veren düdüğü çalıyor pembe odaya giriyor çokk taa şeeee yapma

23
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Brh atr:

futboldada aynı mevzu biliyorum konuşursam şöyle olur siyasette aynı yeter da konuşunda batarsak batalım bitersek bitelim yalandan riv riv

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Ben Bensiz:

Çok bile kaldılar benzer suçlar tutuksuz yargılanıyor,

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Abuzer Sever:

Biliyormuş ama yazamıyormuş. Aynı benim gibi. Ben de biliyorum ama yazamıyorum, tüh ya işe bak sen...

10
2
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ŞEVKET DURAK:

o zaman açıkla herkez rahatlasın sanada brovo cesur adam helal olsun desinler istemezmisiniz

6
1
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Murat Kara:

kapıdan cijti nasıl cikaca

2
0
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