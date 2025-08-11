Ovit Şenlikleri'nde Jandarma Güvenlik Önlemleri

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda düzenlenen 25'inci Ovit Şenlikleri'nde jandarma ekipleri, alınan tedbirler, güvenlik ve huzuru sağladığı görüntüleri paylaştı.

İlçeye bağlı deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Karadeniz'in en yüksek yaylalarından Ovit Yaylası'nda 2 gün süren geleneksel Ovit Yaylası Şenlikleri gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu şenlikte, sanatçıların konserleriyle vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, jandarma ekipleri 2 gün boyunca bölgede 24 saat görev yaptı. Trafik jandarma ekipleri, sisli yollarda araçları yönlendirdi, sahne alanına girişlerde dedektör köpekler aramalar yaptı. Arazi araçlarıyla yaylanın uç noktalarında devriye gezen ekipler, aracı arıza yapan vatandaşlara da yardım etti. Türk Bayrağı motifli uçurtma uçuran çocukların oluşturduğu renkli görüntüler, yaylanın serin havasına ayrı bir sıcaklık katarken, alınan tedbir ve uygulamalar jandarma kamarasına yansıdı.