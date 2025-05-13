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Otomobillerle Evlilik Teklifi: Bursa'da Romantik Anlar

Otomobillerle Evlilik Teklifi: Bursa'da Romantik Anlar
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Bursa'da Mehmet G., kız arkadaşı Gülsüm A.'ya evlilik teklifi için arkadaşlarının otomobillerini kullanarak dikkat çekici bir sürpriz hazırladı. 8 otomobili bir araya getirip, kaputlarına yazdığı 'Benimle evlenir misin' ifadesiyle romantik bir teklif yaptı. Gülsüm A., teklif karşısında 'Evet' yanıtını verdi.

BURSA'da, Mehmet G. (26), arkadaşlarına ait aynı marka ve model 8 otomobili, otoparkta yan yana sıralayıp kaputlarına hecelere ayırdığı 'Benimle evlenir misin' yazısı yazarak kız arkadaşı Gülsüm A.'ya (24) evlilik teklif etti. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan otomobil tutkunu Mehmet G., bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Gülsüm A.'ya özel bir evlilik teklifi planladı. Mehmet G., arkadaşlarına ait aynı marka ve model otomobilleri, Atıcılar Mahallesi'ndeki otoparkta bir araya getirdi. 8 otomobili yan yana sıralayan Mehmet G., büyük kağıtlara heceleyerek yazdırdığı 'Benimle evlenir misin' yazısını, otomobillerin açık olan ön kaputlarının üzerine yapıştırdı. Kırmızı halı ve çiçeklerle süslettiği yoldan, kız arkadaşını elinden tutarak otoparka getiren ve otomobillerden yükselen şarkı eşliğinde evlilik teklif eden Mehmet G., Gülsüm A.'dan 'Evet' yanıtını aldı. Çift, otomobillerin önünde dans ederken, arkadaşları da alkışlar ve ıslıklarla tebrik etti.

Haber: Yiğithan HÜYÜK - Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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