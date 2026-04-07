Sivas'ta 10 yaşındaki kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Sima Nur Ateş (10), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Sima Nur Ateş'e, Mehmet Şefket A. (39) idaresindeki 33 AJM 418 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sima Nur sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı