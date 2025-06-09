Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Toprağa Verildi

Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Toprağa Verildi
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 gün önce kaybolan otizmli Onurcan Özdemir'in cenazesi, Fırat Nehri'nde bulunarak bugün düzenlenen törenle defnedildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde 15 gün önce kaybolan ve Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulunan otizmli Onurcan Özdemir'in (10) cenazesi, toprağa verildi.

Otizm hastası olan Onurcan Özdemir, 24 Mayıs'ta fıstık bahçesinde kayboldu. 1000 kişilik ekibin aradığı Onurcan'ın kaybolmasından 15 gün sonra, dün cansız bedeni Fırat Nehri'nde balıkçılar tarafından bulundu. Onurcan Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Onurcan Özdemir için bugün Hasanoğlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile küçük çocuğun ailesi, yakınları ve vatandaş katıldı. Törende Onurcan Özdemir'in babası Mesut Özdemir, gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından küçük çocuğun cenazesi, Hasanoğlu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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