Zabıta Memuru, Yaşlı Kadına Yardım Etti

OSMANİYE'de elinde bastonuyla yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına, bölgede görev yapan zabıta memuru yardım etti.

Yaşlı kadının koluna girerek destek olan zabıta memuru, güvenli şekilde karşıya geçmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Musa Şahin Bulvarı Kadirli yolu kavşağında meydana geldi. Elinde bastonuyla yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadını fark eden Osmaniye Belediyesi'nde görevli zabıta memuru, kadının koluna girerek güvenli bir şekilde karşıya geçmesine yardımcı oldu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, zabıta memurunun duyarlı davranışı takdir topladı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı