Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, traktör römorkunu havuz yaparak serinledi. Düziçi ilçesi Farsak köyünde yaşayan Bilal Mülayim aşırı sıcaklara karşı ilginç bir çözüm buldu. Boş olan traktör römorkuna branda sererek, içini su doldurup, havuza çevirdi. Römorka yaptığı havuzda hem kendini hem de çocukları serinletti. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Bilal Mülayim, 'Havaların sıcak olmasından dolayı ve piknik alanlarından bulunan akarsularımızın temiz olmamasından dolayı serinlemek amacıyla römorkumuzun içine brandamızı çektik içini su ile doldurduk mahalle sakinlerimizle birlikte burada suya girerek serinlemeye çalışıyoruz.' dedi. Römork içeresinde yüzen çocuklar ise havaların sıcak olmasından dolayı römorkun içini su ile doldurduk ve burada hem serinleyip hem de eğleniyoruz dedi.

Osmaniye'de traktör römorkunda havuz keyfi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, traktör römorkunu havuz yaparak serinledi.

Düziçi ilçesi Farsak köyünde yaşayan Bilal Mülayim aşırı sıcaklara karşı ilginç bir çözüm buldu. Boş olan traktör römorkuna branda sererek, içini su doldurup, havuza çevirdi. Römorka yaptığı havuzda hem kendini hem de çocukları serinletti.

Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Bilal Mülayim, "Havaların sıcak olmasından dolayı ve piknik alanlarından bulunan akarsularımızın temiz olmamasından dolayı serinlemek amacıyla römorkumuzun içine brandamızı çektik içini su ile doldurduk mahalle sakinlerimizle birlikte burada suya girerek serinlemeye çalışıyoruz. "dedi.

Römork içeresinde yüzen çocuklar ise havaların sıcak olmasından dolayı römorkun içini su ile doldurduk ve burada hem serinleyip hem de eğleniyoruz dedi.