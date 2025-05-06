Osmaniye'de Mahsur Kalan Üç Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

OSMANİYE'de yağmur suyu gider borusu ve panel arasında mahsur kalan üç yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kediler, kontrol amacıyla Osmaniye Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Olay, Belediye Kent Müzesi'nde meydana geldi. Müze binasında panel arasından gelen kedi seslerini duyan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müze binasında kedinin sıkıştığı panel, çekiç yardımıyla kırılarak açıldı. Panelin içinden çıkarılan yavru kedi, sağlıklı bir şekilde dışarı alındı.

Aynı saatlerde bir diğer ihbar üzerine harekete geçen ekipler, beş katlı bir apartmanın en üst katındaki yağmur suyu gider borusunda mahsur kalan iki yavru kediyi de kurtardı. İtfaiye merdiveniyle ulaşılan kediler, dikkatli bir şekilde yerlerinden alınıp güvenli bölgeye indirildi. Kurtarılan üç yavru kedi, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tedbir amaçlı hayvan barınağına sevk edildi. Yetkililer, duyarlı vatandaşların ihbarları sayesinde yavru kedilerin zamanında kurtarıldığını belirterek benzer durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istediler.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,