Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Osmaniye'de Mahsur Kalan Üç Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye'de Mahsur Kalan Üç Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de bir müzede ve apartmanda mahsur kalan üç yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kediler, sağlık kontrolleri için hayvan barınağına götürüldü.

OSMANİYE'de yağmur suyu gider borusu ve panel arasında mahsur kalan üç yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kediler, kontrol amacıyla Osmaniye Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Olay, Belediye Kent Müzesi'nde meydana geldi. Müze binasında panel arasından gelen kedi seslerini duyan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müze binasında kedinin sıkıştığı panel, çekiç yardımıyla kırılarak açıldı. Panelin içinden çıkarılan yavru kedi, sağlıklı bir şekilde dışarı alındı.

Aynı saatlerde bir diğer ihbar üzerine harekete geçen ekipler, beş katlı bir apartmanın en üst katındaki yağmur suyu gider borusunda mahsur kalan iki yavru kediyi de kurtardı. İtfaiye merdiveniyle ulaşılan kediler, dikkatli bir şekilde yerlerinden alınıp güvenli bölgeye indirildi. Kurtarılan üç yavru kedi, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tedbir amaçlı hayvan barınağına sevk edildi. Yetkililer, duyarlı vatandaşların ihbarları sayesinde yavru kedilerin zamanında kurtarıldığını belirterek benzer durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istediler.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.