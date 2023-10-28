Osmaniye'de Cumhuriyet Mecmuası Dağıtıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan Cumhuriyetin ilanına ait 'Cumhuriyet Mecmuası' çarşı merkezinde dağıtıldı. Davullar eşliğinde, 'Ey ahali, duyduk duymadık demeyin! Yarın Cumhuriyet ilan edilecektir' diye bağırarak dağıtım yapan dönem kıyafetli dağıtıcılar, vatandaşlar tarafından alkışlarıyla karşılandı.

- Osmaniye'de vatandaşlara, "Cumhuriyet Mecmuası" dağıtıldı

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan Cumhuriyetin ilanına ait "Cumhuriyet Mecmuası" çarşı merkezinde dağıtıldı. Davullar eşliğinde, "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin! Yarın Cumhuriyet ilan edilecektir" diye bağırarak dağıtım yapan dönem kıyafetli dağıtıcılar, vatandaşlar tarafından alkışlarıyla karşılandı.

Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları çeşitli etkinliklerle, coşkuyla devam ediyor. Bu çerçevede, Osmaniye Belediyesi tarafından özel olarak "Cumhuriyet Mecmuası" hazırlatıldı. 12 sayfadan oluşan ve içerisinde Milli Mücadele süreci ve Cumhuriyetin ilanı, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Temsili heyetin Ankara'ya gelişi, Misak-ı Milli, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması ve Lozan barış antlaşması gibi konuşların yer aldığı mecmuanın çarşı merkezinde dağıtımı gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediyesi Fikir ve Sanat Tiyatrosu oyuncu ve öğrencileri, dönem kıyafetleri giyerek, farkındalık oluşturmak adına, davullar eşliğinde "Ey Ahali Duyduk Duymadık Demeyin Yarın Cumhuriyet İlan Edilecektir" replikleriyle Cumhuriyetin ilanına ait "Cumhuriyet Mecmuasının" dağıtımını yaptılar. Vatandaşlarda dağıtım yapan gençleri alkışlarıyla karşılandı.