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Ortaca'da Belediye Ekipleri Park ve Yollarda Çalışıyor

Ortaca'da Belediye Ekipleri Park ve Yollarda Çalışıyor

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Ortaca ilçesi genelinde Belediye ekipleri tarafından temizlik, budama ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ortaca Belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçe genelinde budama, temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesi genelinde Belediye ekipleri tarafından temizlik, budama ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin ilçe genelinde budama, temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ederek yağmur nedeniyle yollarda oluşan hasarları gideriyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca Belediyesine bağlı ekipler, park, bahçe bulvar, cadde ve refüj gibi alanlarda yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, çalışmaların kentin dört bir yanında devam ettiğini açıkladı. Başkan Uzundemir, daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent için çalışmaların, belirlenen program dahilinde devam edileceğini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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