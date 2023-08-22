Ormanda yürüyüşe çıkan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'da ormanda yürüyüşe çıkan 85 yaşındaki Hüseyin Doğan'ın 10 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sonucunda jandarma ekipleri tarafından bulunan şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp şahsın cansız bedenine 10 gün sonra ulaşıldı

ADIYAMAN Ormanda yürüyüşe çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın 10'uncu günde cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25102 Sokak'ta bulunan evinden sabahın erken saatlerinde çıkan ve ormanlık alanda yürüyüş yapan 85 yaşındaki Hüseyin Doğan'dan 10 gün sonra acı haber geldi. 11 çocuk babası Hüseyin Doğan'ın kaybolduğu bölgede günlerce arama yapıldı. AFAD, Jandarma ve polis ekipleri tarafından 10 gün boyunca kayıp şahıs ormanlık alanda arandı.

Şahsın cansız bedenine bu sabah arama yapan jandarma ekipleri ulaştı. Karadağ Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan şahsın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.