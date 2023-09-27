Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'nda piknik yapan gençler, ormanda karşılarına çıkan tilkiyi elleriyle besledi. Bu anları şaşkınlıkla izleyen gençler, yaşananları da anbean cep telefonu ile kaydetti.

Ormanda köfteyle tilki beslediler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'nda piknik yapan gençler, ormanda karşılarına çıkan tilkiyi elleriyle besledi. Bu anları şaşkınlıkla izleyen gençler, yaşananları da anbean cep telefonu ile kaydetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kapaklı Kazak Gölü mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için mesire alanındaki ormanlık alana giden gençlerin yanına bir tilki yanaştı. Tilkinin aç olduğunu fark eden gençler, tilkiye pişirdikleri köfteden ikram etti. Kendi elleriyle tilkiyi besleyen gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.