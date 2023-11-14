Ormanda ağaç keserken devrilen ağaç altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanda ağaç keserken devrilen ağaç altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti, bir işçi ise hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormanda kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman işçisi Yaşar Arslantaş (59) hayatını kaybederken, arkadaşı Süleyman Ş. (51) de hafif yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Hayriye Mahallesindeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Yaşar Arslantaş, motorlu testere ile ağacı kesmeye başladı. Kesilen ağaç o sırada Arslantaş'ın üzerine devrilirken, dalları da diğer işçi Süleyman Ş.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslantaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslantaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, hafif yaralanan işçi Süleyman Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.