Orman İşçisinden Romantik Evlilik Teklifi

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, orman işçisi İsmail Deveci, kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç'a yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle mutluluk yaşadı. Mesai arkadaşlarının desteğiyle hazırlanan pankartla, Deveci, Aytaç'a evlenme teklif etti ve 'Evet' yanıtını aldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, orman işçisi İsmail Deveci (23), arazöze 'Seni seviyorum, benimle evlenir misin' yazılı pankartı asıp, kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç'a (22) evlilik teklifinde bulundu. İsmail Deveci, 'Evet' cevabı alınca da mutluluğunu mesai arkadaşlarıyla paylaştı.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Akbaş Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan İsmail Deveci, kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç'a sürpriz evlilik teklifi için mesai arkadaşlarıyla hazırlık yaptı. Deveci, arkadaşlarının yardımıyla arazöze 'Seni seviyorum, benimle evlenir misin' yazılı pankart astı. Ayşe Nur Aytaç, ziyaret için Orman İşletme Şefliği'ne gelince, dizlerinin üzerine çöken Deveci, yüzüğü uzatıp, Benimle evlenir misin dedi. 'Evet' cevabı alan Deveci'nin çalışma arkadaşları meşale yakıp, ikilinin heyecanına tanıklık etti. Çalan müzikle dans eden çift, mutluluğunu diğer orman işçileriyle paylaştı. Deveci, 2019 yılından beri arkadaşlığımızı devam ettirdik. Bugün beni iş yerimde ziyaret eden kız arkadaşıma, arkadaşlarımın da desteğiyle, 'Memleketin bütün ateşini söndürdüm, sana olan sevda ateşimi söndüremedim' diyerek evlilik teklifinde bulundum. 6 yıldır bu anı bekliyordum. 6 Aralık'ta nişan yapacağız diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
