Orman İşçisi Tomruk Altında Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde orman işçisi Emirhan Şimşek, üzerine düşen tomruk sonucu hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi Emirhan Şimşek (23), toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Boğazpınar Mahallesi'ndeki orman gençleştirme sahası ağaç kesimi bölgesinde meydana geldi. Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karboğazı Orman İşletme Şefliği A-92 yangın ekibinde çalışan yangın işçisi Emirhan Şimşek, kesim yapılırken düşen tomruğun altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emirhan Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan teslim alınarak baba ocağı Çamlıyayla ilçesine götürüp, toprağa verildi. Cenazede, Şimşek'in yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.