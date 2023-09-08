Ordu-Giresun Havalimanı Yakınında Denizde Hortum Oluştu

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Ordu-Giresun Havalimanı'nın yakınında denizde kısa süreli bir hortum meydana geldi. Hortum, cep telefonlarıyla görüntülendi.

ORDU'nun Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı'nın yakınında denizde hortum meydana geldi. Kısa süreli oluşan hortum cep telefonlarıyla görüntülendi.

Gülyalı ilçesinde yağışlı hava etkili olurken, Ordu-Giresun Havalimanı'nın da yer aldığı deniz üzerinde hortum meydana geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan ve tedirginlik yaratan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 5 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Karada bulunan vatandaşlar hortumu cep telefonları ile görüntüledi. (DHA)