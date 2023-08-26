Ordu'da Minibüslerin Çarpışması Sonucu 20 Kişi Yaralandı
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Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 52 ADK 843 plakalı minibüs ile 52 ABM 643 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 20 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Yaşam