Ordu'da Minibüslerin Çarpışması Sonucu 20 Kişi Yaralandı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.