Ordu'da Koruma Altına Alınan Sincap Yavruları
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde bulunan bitkin haldeki 2 sincap yavrusu koruma altına alındı. Sincapları bulan vatandaş, durumu yetkililere bildirdi ve yavrular veteriner kliniğine götürüldü. Yavruların bakımı veteriner hekim tarafından yapılacak ve daha sonra doğaya salınacak.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bitkin halde bulunan 2 sincap yavrusu koruma altına alındı.
İlçede yaşayan Murat Kömür, fındık bahçesinde sincap yavruları buldu. Sincapları bulduğu çevrede yuvalarını arayan Kömür, sonuç alamayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ünye Şefliğine bildirdi.
Şef Saygın Yıldırım, yavru sincapları teslim alarak ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirdi.
Veteriner hekim Yunus Emre Gümüş, sincapların kontrollerini yaptıktan sonra besledi.
Gümüş, yaklaşık 3 ay bakacaklarını yavruların daha sonra ilgili kurumca doğaya salınacağını aktardı.