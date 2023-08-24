Ordu'da Koruma Altına Alınan Sincap Yavruları

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bulunan bitkin haldeki 2 sincap yavrusu koruma altına alındı. Sincapları bulan vatandaş, durumu yetkililere bildirdi ve yavrular veteriner kliniğine götürüldü. Yavruların bakımı veteriner hekim tarafından yapılacak ve daha sonra doğaya salınacak.