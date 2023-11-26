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ORDU'da etkili olan fırtına evleri ve ağaçları zarara uğrattı

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ORDU'da gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, bazı evlerin çatılarını uçurdu ve ağaçları devirdi. Uçan çatılar elektrik direklerine zarar verirken, devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.

ORDU'da etkili olan fırtına, hayatını olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, il genelinde etkili oldu. Altınordu, Kumru, Kabadüz'de bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatılar, elektrik direklerine zarar verdi. Bazı mahallelerde de ağaçlar devrildi. Köklerinden kopan ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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