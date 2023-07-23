Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Güvercinlik mevkisinde denizde, jandarma tarafından bir ceset bulundu. Cesedin, 14 gün önce derede kaybolan Naciye Yılmaz'a (55) ait olabileceği tahmin ediliyor.

Ordu'da denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin 14 gün önce kaybolan kadına ait olduğu tahmin ediliyor.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Güvercinlik mevkisinde denizde, jandarma tarafından bir ceset bulundu. Ekipler olay yerine gelerek kadının cesedini teşhis etmeye çalıştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Ordu'ya gönderildi. Cesedin, 14 gün önce derede kaybolan Naciye Yılmaz'a (55) ait olabileceği tahmin ediliyor. - ORDU