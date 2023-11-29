Ordu'da balık tutarken suya düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde balık tutmak için gittiği Melet Irmağı kenarında dengesini kaybeden Ali Dursun, suya düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde arkadaşı ile birlikte balık tutmak için gittiği Melet Irmağı kenarında barakada otururken dengesini kaybedip suya düşen Ali Dursun (63), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Melet Irmağı'nda meydana geldi. Balık tutmak için gittiği ırmağın yanında bulunan barakada arkadaşı ile oturan Ali Dursun, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan Dursun'un düştüğünü fark eden arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada arkadaşı suya girerek, Ali Dursun'u düştüğü yerin 5 metre uzağından karaya çıkardı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Dursun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Balıkçılık yapan Ali Dursun'un barınağa geldiği motosikletinin park halinde olduğu görüldü. (DHA)