Erzurum'da Doğa Tutkunları Kardelenler Arasında Bahar Yürüyüşü Yaptı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 45 kişilik bir grup, bahar yürüyüşünde kardelenlerin arasında 20 kilometre yürüdü. Katılımcılar, doğanın tadını çıkarırken keyifli anlar yaşadı.

Oltu ve Erzurum'dan katılan doğa tutkunları, havaların ısınması sonrası bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüş, sabahın erken saatlerinde Oltu'nun Dutlu Mahallesi'nden başlayarak Güllüce Mahallesi sınırlarında bulunan Carmek Yaylası'na kadar devam etti. Gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştirilen parkurda doğaseverler, kışın etkisinin azalmasıyla birlikte açan kardelenlerin arasında yürüdü. Doğaseverler, bölgenin güzelliklerini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca verilen molalarda katılımcılar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri paylaşarak sosyal bir ortam oluşturdu. Doğa ile iç içe geçen yürüyüş, keyifli anlara sahne oldu.

Erzurum yürüyüş ekibinden Nermin Çakmak, iki yıldır yürüyüş grubunda yer aldığını belirterek, "Bugün Dutlu köyünden başladığımız yürüyüşte yaylaya kadar yaklaşık 20 kilometre yürüdük. Parkur çok zor değildi ancak uzundu. Direnç kazandıran güzel bir parkurdu. Doğa harikaydı, çok keyifli bir yürüyüş oldu" diye konuştu.

Oltu Doğaseverler Grubu'ndan Yunus Emre Çelik, zorlu kış günlerinden sonra baharın tadını çıkardıklarını söyledi.

Oltu yürüyüş ekibinden emekli öğretmen Osman Aslan ise "Erzurum ekibi ile birlikte Dutlu köyünden yaylaya yürüdük. Bir tarafta kar, diğer tarafta çiçekler vardı. Oldukça keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
