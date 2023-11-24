Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğretmenler gününde duygusal anlar yaşandı. Depremde hayatını kaybeden öğretmenler için düzenlenen programda Mevlidi Şerif okutuldu. Aileler ve çalışma arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

Öğretmenler gününde duygusal anlar

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğretmenler gününde duygusal anlar yaşandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede öğretmenler günü ilgili program düzenledi. Programda depremde hayatını kaybeden öğretmenler için Mevlidi Şerif okutuldu. Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin aileleri ve çalışma arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

Programa Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin, Belediye Başkan vekili Tahsin Demir, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Şekerci, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Mevlüt Mercan, İlçe Jandarma Komutanı Harun Bulut, Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, ve çok sayıda vatandaş katıldı.