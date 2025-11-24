Haberler

Öğretmenler Günü'nde İskenderun'da Renkli Kutlama

Güncelleme:
İskenderun 5 Temmuz İlkokulu'nda Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin fotoğrafları pencerelere asıldı ve öğrenciler gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 5 Temmuz İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerin fotoğrafları penceredeki camlara asıldı. Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen sürpriz etkinlikte öğrenciler gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı.

İskenderun ilçesinde 5 Temmuz İlkokulu'nda Öğretmenler Gününde renkli bir etkinlik düzenlendi. Kutlamalar kapsamında okulda görev yapan öğretmenlerin fotoğrafları pencerelerdeki camlara asıldı. Ardından düzenlenen törende ise öğrenciler ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Öğretmenim şarkısı eşliğinde renk renk balonlar gökyüzünü süsledi. Okul Müdürü Hüseyin Gündüz ve tüm öğretmenler, bu mutlu günlerinde öğrenciler ve veliler ile bir araya gelerek unutulmaz anları paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
