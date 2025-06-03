Öğrencilerden Muhtaç Ailelere Bayram Şekeri İkramı

MARDİN Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kentteki 100 muhtaç aileye bayram şekeri ikram etti.

Artuklu ilçesinde bulunan Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında muhtaç aileler yararına bayram şekeri kampanyası düzenledi. Hazırlanan bayram şekerleri, belirlenen 100 muhtaç aileye ulaştırıldı. Kentteki sivil toplum kuruluşlarından da yardım alarak önceden belirlenen muhtaç aileler, bayram şekeri ikramında bulunan çocuklara teşekkür etti.

Proje koordinatörlerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Abdurrahim Ortaç, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında böyle bir çalışmanın içerisinde olmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Ortaç, "Hacı Suphiye Bölünmez İmam-Hatip Ortaokulu idaresi, öğretmenleri, öğrencileri ve velileriyle birlikte 'Gönlünüze misafir olmaya geldik' sloganıyla insani yardım anlamında çok güzel etkinliklere imza attık, atıyoruz. Bugün de Kurban Bayramı hediyesi olarak şeker ve kolonya dağıtımını yapıyoruz. Yaklaşık 100 aileye bu paketleri ulaştıracağız" dedi.

Şeker dağıtan çocuklar da çalışmada yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,