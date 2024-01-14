Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
7 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kılıç, oğlunun şehit haberini aldığını andaki acı dolu yüz ifadesiyle hafızalara kazınmıştı.
8 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, vefat etti.
ACI BAKIŞI HAFIZALARA KAZINDI
Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu. Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti. Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç'ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı.
ŞEHİT HABERLERİNİ ALINCA RAHATSIZLANMIŞ
Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne 9 şehidimiz de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.