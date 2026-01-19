Haberler

Ödemiş Ormanları Karla Kaplandı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kar yağışının ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki güzel manzaraları dron ile görüntüleyerek paylaştı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlar, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanların kar yağışı sonrası görüntülerini paylaştı.

Ödemiş ilçesinde dün gece kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş ilçesindeki ormanların kar yağışı sonrası görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanlarımızda kışın zarafeti... Beyaz örtü İzmir Ödemiş'te doğaya ayrı bir güzellik kattı" ifadelerine yer verildi.

Bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
