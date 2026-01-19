Ödemiş Ormanları Karla Kaplandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlar, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanların kar yağışı sonrası görüntülerini paylaştı.

Ödemiş ilçesinde dün gece kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş ilçesindeki ormanların kar yağışı sonrası görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanlarımızda kışın zarafeti... Beyaz örtü İzmir Ödemiş'te doğaya ayrı bir güzellik kattı" ifadelerine yer verildi.

Bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.