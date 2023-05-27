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Nusret Mayın Gemisi Kastamonu'da Vatandaşlara Kapılarını Açtı

Yaşam Haberleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden yaptırılan TCG Nusret Müze Gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşın ziyaretine açıldı.

Nusret Mayın Gemisi Kastamonu'da vatandaşlara kapılarını açtı

KASTAMONU - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden yaptırılan TCG Nusret Müze Gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşın ziyaretine açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin hatırasını yaşatmak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanında demirledi. TCG Nusret Müze Gemisini gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında görevliler bilgi verildi. Müzeye çevrilen gemiye öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geminin her yerini inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Yaşam

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kastamonu Yaşam Haberler

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