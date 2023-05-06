Nohutlu Ekmek ve Keşkeğe Yoğun İlgi

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi tarafından Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Şenlikte, ücretsiz nohutlu ekmek ve keşkek dağıtıldı. 500 kilo keşkek dağıtımı yapıldı.

NOHUTLU EKMEK VE KEŞKEĞE YOĞUN İLGİ

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi, 8 Kurnalı Çeşme Meydanı'nda Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların Hıdırellez ateşinin üzerinden atlamasıyla başlayan kutlamalar, meydandaki dilek ağacına kurdele bağlanmasıyla devam etti. Dileklerini dileyen vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde oynayarak eğlendi.

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),-