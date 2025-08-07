Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım
Nikah töreninde damadın sesinden etkilenen nikah memuru, "Sesine hasta oldum, bir şeyler söyler misin?" diyerek ilginç bir istekte bulundu. Bu sözler karşısında gelinin rahatsızlığı yüz ifadesine yansıdı.
Sosyal medyada yayılan bir nikah videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, nikah esnasında damadın ses tonundan etkilendiğini dile getiren nikah memuru, "Sesine hasta oldum, bir şeyler söyler misin?" diyerek dikkat çeken bir istekte bulunuyor.
GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI
Bu talep karşısında damat gülümsemekle yetinirken, gelinin yüz ifadesi bir anda değişiyor. Gerginliği gizleyemeyen gelinin, mimikleriyle durumu belli ettiği ve nikah memuruna tepki gösterdiği görülüyor.
O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Gelin, yaşadığı bu anları nikah sonrası sosyal medya hesabında paylaşarak duruma tepkisini dile getirdi. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı gelinin tepkisine hak verdi.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ben olsam yolardım.
- Damadın konuşmasını eşine dönerek yapması takdire şayan...
- Nikah memuru resmen gelinin sabrını sınamış.