Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Güncelleme:
Nikah töreninde damadın sesinden etkilenen nikah memuru, "Sesine hasta oldum, bir şeyler söyler misin?" diyerek ilginç bir istekte bulundu. Bu sözler karşısında gelinin rahatsızlığı yüz ifadesine yansıdı.

Sosyal medyada yayılan bir nikah videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, nikah esnasında damadın ses tonundan etkilendiğini dile getiren nikah memuru, "Sesine hasta oldum, bir şeyler söyler misin?" diyerek dikkat çeken bir istekte bulunuyor.

GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI

Bu talep karşısında damat gülümsemekle yetinirken, gelinin yüz ifadesi bir anda değişiyor. Gerginliği gizleyemeyen gelinin, mimikleriyle durumu belli ettiği ve nikah memuruna tepki gösterdiği görülüyor.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gelin, yaşadığı bu anları nikah sonrası sosyal medya hesabında paylaşarak duruma tepkisini dile getirdi. Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı gelinin tepkisine hak verdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Ben olsam yolardım.
  • Damadın konuşmasını eşine dönerek yapması takdire şayan...
  • Nikah memuru resmen gelinin sabrını sınamış.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Boş haber

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

abi sen ayvayı yemissin Allah sana yardım etsin , Yarabbi sen bizi şer insandan özellikle cinsi kadın olanından koru yarabbiiiii

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Nikah memuru adamdan büyük be Utanmıyor musunuz bu haberi yaparken

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
