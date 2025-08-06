Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti

Bir düğünde yaşanan anlamlı mehir talebi, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Nikah sırasında konuşan gelin, eşinden mehir olarak sevgi, sadakat, huzur ve saygı istediğini belirtti. Ardından ise "Eğer illa somut bir şey istenecekse bir gram altın yeterlidir" diyerek mütevazı bir talepte bulundu.

İMAM GELİNİ TEBRİK ETTİ

Nikahı kıyan imam ise bu duyarlı yaklaşımı takdir ederek gelini tebrik etti. Duygu dolu anlar, davetliler arasında alkışlarla karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları da gelinin bu yaklaşımını örnek göstererek, evlilikte asıl önemli olanın manevi değerler olduğunu vurgulayan çok sayıda yorum yaptı.