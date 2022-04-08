Nihat Hatipoğlu'nu çileden çıkaran soru: Senin ne haddine, sen kimsin?

Ramazan ayının başlamasıyla ekranlara geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte dini konulara yönelip seyircilerin merak ettiği soruları yanılıyor.

"HAZRETİ DEMEMELİSİNİZ"

Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'nun hitabını eleştiren bir izleyicinin sorusu damga vurdu. Hazreti Vahşi'ye "Hazreti" denmesini yanlış bulan izleyici, "Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" eleştirisinde bulundu.

"SENİN NE HADDİNE?"

Prof. Dr. Hatipoğlu bu eleştiri karşısında çileden çıkarak, "Sen kimsin ya? Edep. Her kitapta bu böyle geçer. Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin? Önce peygamberin sahabesine nasıl böyle dersin?" ifadelerini kullandı.