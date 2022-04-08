Nihat Hatipoğlu'nu çileden çıkaran soru: Senin ne haddine, sen kimsin? - Haberler

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Nihat Hatipoğlu'nu çileden çıkaran soru: Senin ne haddine, sen kimsin?

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi için "hazreti" ifadesini kullanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" şeklinde yöneltilen bir soruyla çileden çıktı. Hatipoğlu, "Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının başlamasıyla ekranlara geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte dini konulara yönelip seyircilerin merak ettiği soruları yanılıyor.

"HAZRETİ DEMEMELİSİNİZ"

Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'nun hitabını eleştiren bir izleyicinin sorusu damga vurdu. Hazreti Vahşi'ye "Hazreti" denmesini yanlış bulan izleyici, "Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" eleştirisinde bulundu.

"SENİN NE HADDİNE?"

Prof. Dr. Hatipoğlu bu eleştiri karşısında çileden çıkarak, "Sen kimsin ya? Edep. Her kitapta bu böyle geçer. Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin? Önce peygamberin sahabesine nasıl böyle dersin?" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Nihat Hatipoğlu, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Cem Polat:

Had bildirme görevi size mi düştü ,beyfendi. Yanlış biliyorsa düzeltirsin. Hayırdır. Ha bu arada peygamberden yıllarca sonra yazılmış bir siere neden güveneyim oda var. İki kelime okumuşsun sonuçta . orada mıydın

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çağrı kılıç:

bu tiplere işte bunun için gıcık oluyorum. ne var vatandaşın sorusunda..doğru biliyorsan otorite isen açıkla da yanlışını öğrensin...ramazanın sevmediğin tarafı siz ve sizin gibi medyatik devamlı sahabenin fakirliğini anlatıp kendi otel sahibi olan sayın HOCAlar

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