Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.