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Niğde'de Kadın Birliğinin Temelleri Atılıyor

Niğde'de Kadın Birliğinin Temelleri Atılıyor
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Tabal Niğde Gastronomi Evinde Niğde Kadın Kooperatifleri bir araya geldi. Niğde'deki Kadın Kooperatiflerinin gelecekteki işbirliklerinin zeminini hazırlayarak kadınların ekonomik sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlamayı hedefleyen kadın kooperatif birliğinin temelleri atıldı.

Toplantıya Toro Kadın Kooperatifi Başkanı Mutlu Saçan Karagöz, Dene Kadın Kooperatifi Başkanı Güler Öztürk, Tyana Kadın Kooperatifi Başkanı Nazan Çağlak, Anahita Kadın Kooperatifi Başkanı Ayten Kalkan, Aktaş Kadın Kooperatifi Başkanı Gülüzar Tokmak, Niğde Bağları Kadın Kooperatifi Başkanı Gülsüm Temur'un yanı sıra Niğde Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Gamze Aydın, Kooperatif Sorumlusu Bilge Akdoğan, Niğde Valiliği Proje Birimi Temsilcisi Hilal Nur Eroğlu, Lahza Kafe Sahibi ve TÜRES Derneği Niğde Temsilcisi Yalçın Arpa ile Ferah Güneri Bircan katıldı.

Kadın kooperatiflerinin üretimlerini daha geniş pazarlara ulaştırması için dijitalleşme ve sosyal medya kullanımının önemine dikkat çekilen toplantıda, bu alanlarda eğitim programlarının düzenlenmesi önerildi. Toplantı, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kadın kooperatifleri birliği oluşturulması yönünde atılan bu adımların, kadınların üretimden pazarlamaya kadar birçok alanda daha etkin rol almasına olanak sağlayacağı ifade edildi.

Niğde'de Kadın Birliğinin Temelleri Atılıyor

Betül Cirit
Betül Cirit
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