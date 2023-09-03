Nevşehir İl Özel İdaresi Köylerde Hasar Tespit Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri etkili olan yağış sonrası hasar gören köylerde çalışmalarına devam ediyor.

Merkeze bağlı Çardak, Özyayla ve İcik köylerinde tarım arazileri, bağ ve bahçeler, kuvvetli yağmur ve dolu nedeniyle hasar gördü. Çevre köylerde ağaçların kırıldığı, otobüs duraklarının yerinden söküldüğü ve bir çok hanenin çatıları zarar gördü. İl Özel Idaresi Genel Sekreteri Kamil Duru yaptığı yazılı açıklamada "Gece boyu ekiplerimizle birlikte selden etkilenen yerlerde yağmur ve doludan kaynaklanan sel felaketinin izlerini silmek ve vatandaşlarımızın kazalarını en aza indirmek amacıyla laboratuvara devam ettirdik" dedi. Duru, "İlimizde kısa sürede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası köylerimizde, tarım arazilerinde ve bazı evlerde meydana gelen hasar nedeniyle tüm çiftçilerimize ve kalanlarımıza geçmiş olsun. Özel İdare olarak gerekli tüm çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

İl Özel İdaresi ekipleri köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - NEVŞEHİR