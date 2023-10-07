Nazilli'de traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Ertap'in (47) kullandığı 09 FE 232 plakalı motosiklet, İsabeyli Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ertap'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam