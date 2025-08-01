Nazilli'de 9 Kez Temizlenen Evden 7 Traktör Römorku Çöp Çıktı

Nazilli'de 9 Kez Temizlenen Evden 7 Traktör Römorku Çöp Çıktı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, belediye ekipleri tarafından 9 kez temizlenmesine rağmen bir evden 7 traktör römorku dolusu çöp çıktı. Ekipler, kötü kokular üzerine gittiği evde 6 saat süren çalışmalarla çöpleri temizleyip evi dezenfekte etti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediye tarafından daha önce de 9 kez temizlendiği belirtilen evden 7 traktör römorku dolusu çöp çıktı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizleyip, dezenfekte etti.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi, 12 Sokak'taki Nurten A.'ya ait evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti. Evin odalarının çöp dolu olduğu belirlendi. Evden 6 saat süren çalışmayla 7 traktör römorku dolusu çöp çıkartıldı. Daha önce de 9 kez temizlendiği belirtilen ev ilaçlanarak, dezenfekte edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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