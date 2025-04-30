'Nasipse Olur' devam filmiyle geri dönecek mi?

İlk kez 2020 yılında sinemaseverlerle buluşan Nasipse Olur, senaryosunu Barış Başar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği ve yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın gerçekleştirdiği bir projeydi. Başrollerde Algı Eke ve Burak Sevinç'in yer aldığı film, aynı zamanda usta oyuncu Nur Sürer'i de uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşturmuştu.

Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, televizyon ekranlarındaki başarısıyla da adından söz ettirmişti. 2 Ocak 2021 tarihinde Show TV'de yayınlanan film, prime time kuşağında 9.2 reyting elde ederek o akşamın en çok izlenen programlarından biri olmuş, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle "aileyle izlenebilecek samimi bir romantik komedi" olarak yorumlanan Nasipse Olur, izleyiciyle duygusal bir bağ kurmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir anket sonucunda, son dönemin en iyi romantik komedi filmleri arasında üst sıralarda gösterilmesi ise devam filmi beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Her ne kadar henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, hem ilk filmin gördüğü ilgi hem de sosyal medya üzerinden yükselen talepler, Nasipse Olur 2 için umut veriyor.

Romantik komediyi nostaljiyle harmanlayan bu yapımın, ikinci filmiyle beyaz perdeye dönmesi halinde özellikle türün meraklıları için heyecan verici bir gelişme olacağı şimdiden konuşuluyor.