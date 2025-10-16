Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Market önünde namaz kılan bir adamı gizlice kayda alan şahıs, "İşte bu yeni taktik, kağıt toplama aracıyla gelip yardım almak için namaz kılıyor" ifadelerini kullandı.

O ANLARI KAYDA ALAN KİŞİYE TEPKİ

Kısa sürede sosyal medyada viral olan videonun altına "Ne için kıldığını bilmiyorsun ama video çekip yayınlamayı biliyorsun", "Üzeri kirli olduğu için camiye gitmemiş olabilir", "Başka dert mi kalmadı ey insanlar", "Müslüman kardeşiniz için zanda bulunmayın günahtır" şeklinde yorumlar yapıldı.