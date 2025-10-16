Haberler

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor
Market önünde namaz kılan bir adamı gizlice kayda alan kişinin, "Yardım almak için namaz kılıyor" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa sürede yayılan videonun altına "Ne için kıldığını bilmiyorsun ama video çekiyorsun", "Üzeri kirli olduğu için camiye gitmemiş olabilir" ve "Müslüman kardeşin hakkında zanda bulunma" gibi yorumlar yapıldı.

Market önünde namaz kılan bir adamı gizlice kayda alan şahıs, "İşte bu yeni taktik, kağıt toplama aracıyla gelip yardım almak için namaz kılıyor" ifadelerini kullandı.

O ANLARI KAYDA ALAN KİŞİYE TEPKİ

Kısa sürede sosyal medyada viral olan videonun altına "Ne için kıldığını bilmiyorsun ama video çekip yayınlamayı biliyorsun", "Üzeri kirli olduğu için camiye gitmemiş olabilir", "Başka dert mi kalmadı ey insanlar", "Müslüman kardeşiniz için zanda bulunmayın günahtır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPoyraz:

Namaz kılan adama laf söylemek çok ucuzluk

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDigital Art House:

Allah kalbimizden geçeni en iyi bilendir. Yorum yapmak bize düşmez . Allah ile kul arasında...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
