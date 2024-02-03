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Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

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Bitlis'te yaşayan Orhan Emen, internet üzerinden satın aldığı traktörü, nakliye firmaları 28 bin TL taşıma ücreti isteyince kendisi getirmeye karar verdi. Yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tamamlayan Emen, nakliye firmalarının bu konuda daha vicdanlı olmaları gerektiğini söyledi.

Filmlere konu olacak olay Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşandı. Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü götürmek için nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat etti. Traktörüne binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde geldi.

Orhan Emen, beğendiği traktörü satın almak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Aldığı traktörü Bitlis'e getirmek isteyen Emen'den, nakliye firmaları 28 bin TL isteyince olanlar oldu.

Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

700 KİLOMETRELİK YOLU TRAKTÖRLE 3 GÜNDE GELDİ

Aldığı fiyat karşısında şaşkına dönen Emen, pes etmedi ve farklı bir çözüm buldu. Traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına geldi.

Nakliye firması 28 bin TL isteyince 700 kilometreyi traktörüyle geldi

HER ŞEY DAHİL 9 BİN LİRAYA BİTLİS'E VARDI

Yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyen Orhan Emen, nakliye firmalarının bu konuda vicdanlı olmaları gerektiğini söyledi.

"Bu traktörü yaklaşık 4 gün önce internet üzerinde beğenip pazarlığımı yaptıktan sonra yola çıktım. Getirmek için gittiğim Elbistan ilçesinde nakliye firmalarının fahiş fiyatlar biçtiğini gördüm. Nakliye firmaları traktörü getirmek için 28 bin TL fiyat biçtiler. Ben de inat ettim yakıtımı doldurdum Bitlis'e kadar sürerek geldim. 3 gündür yoldayım çok şükür sağ salim Bitlis'e vardım. 8 bin TL gibi bir akaryakıt maliyetim oldu. Yolda da bin TL harcamam oldu. Kızımda ve bir akrabamda kaldım. Nakliye firmalarının vicdanlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Bitlis Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Sinan Meydan:

Bu hesaba göre nakliyeci 8000TL gidiş , 8000TL geliş için olmak üzere 16.000TL yakıta verecek + yedi içti ogs hgs 3000TL etti 19.000TL 28.000TL - 19.000TL = 9000 TL kar Az mı çok mu siz karar verin

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Kurt Alperen:

Kamyon bu yükün en az 3,tır 4 katı kadar yük alır.gidişte yüklü olduğu gibi dönüşede yük alır.kamyon yada tır,700 km lik yolda vergiden düşebileceği 7000 civarı yakıt yakar.haftada en az 2 tur yapar.yıllık kazancının yarısını ogs,mgs,kgs,ygs ye ve işletme giderlerine verse kalanı sen hesapla.yeme içme değişir tabi.standart yemeği çay ayran kavurma yerine starbuktan white mocha,mı beryy ibiscus mu içsem diye takılırsa aylık kazancı 80 bin olsa anca geçinir.zor be

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Akarsu Muharrem:

Helal olsun .Nakliyeciye de kapak

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TURGAY EVRAN:

vicdan kalmamış Allah hakkından fazla isteyenleri ıslah etsin bu fiyatı isteyenlerin tekeri doğru döner mi Allah bilir

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Serhat Dere:

Gidis icin 1 milyarda otobus firmasina vermis??

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ARAS ÇEKİÇ:

zaten gidedecekti beğenip alck bakacaktı. bide bir daha yol parası verecekti kargoya verdikten sonra sizin hesabınız nasıl oluyor. helal

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sade vatandaş:

uzak bir yerden ikinci el bir ürün almak istediğinizde kargo fiyatı ürünün çok üstünde oluyor eskiden çok makuldu şimdi öyle değil

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ERKAN ÜNAL:

Bunu seneler öncesi rahmetli amcamda yapmış,Şanlıurfadan Burdura Fiat 480 i sürerek getirmiş

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Sokak Komandosu:

Nakliyeci bedavayamı çalışcak. Tabiki haklı

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