Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü
Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda su seviyesi, yüzde 1'in altına düştü. Barajdaki su seviyesini 'ölü hacim' olarak adlandırılan yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunurken, kuruma noktasına gelen barajın son hali, dron kamerası ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın 210 bin nüfuslu merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı, kurak ve yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuruma noktasına geldi.

BATAKLIK GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTU

Su seviyesinin yüzde 1'in altına düştüğü barajda, ağaç kökleri ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Kuruyan kısımlarda zeminin çatladığı barajda, bazı bölgelerde ise bataklık görüntüsünün oluştuğu görüldü.

Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

VATANDAŞLARA SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Baraj, havadan dron kamerası ile görüntülendi. Yaz aylarında su kesintilerinin yaşandığı kentte; Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri, Naip Barajı'nı Yazır Göleti'nden su pompalanarak Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığını söyledi.

Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Barajdaki su seviyesini 'ölü hacim' olarak adlandırılan yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
